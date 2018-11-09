«Оставьте нас в покое»: екатеринбуржцы не хотят доименовывать «Кольцово»

Екатеринбург, , 12:01 — REGNUM В Екатеринбурге 83% жителей города считают, что необходимо сохранить название аэропорта «Кольцово», ничего не меняя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе фонда «Социум», специалисты которого провели социологическое исследование в ноябре 2018 года.

Согласно данным опроса, за присвоение аэропорту «Кольцово» имени какого-либо исторического деятеля высказались 16% респондентов, причём более 14% считают, что имя должно быть выбрано жителями региона, и только менее 2% полагают, что это можно доверить историкам и чиновникам.

«Если действительной целью авторов задумки с переименованием аэропортов было, как говорят эксперты, «вытеснение» отрицательной для власти повестки и переключение общественного внимания на обсуждение «положительных идей», попытка увлечь людей псевдодискуссиями о том, кто оставил больший след в нашей истории и культуре, — Бажов, Чайковский или, может быть, вовсе Россель, теперь очевидно, что екатеринбуржцы не поддались на эту уловку власти. У подавляющего большинства нет желания дискутировать на пустом месте, и самой что ни на есть культурной и патриотичной выглядит позиция «оставьте нас в покое с нашим родным и привычным «Кольцово». Авторы идеи из числа ответственных за «духовное окормление населения» в очередной раз продемонстрировали, как далеки они от подлинных проблем, которыми живет общество», — прокомментировали результаты опроса в фонде «Социум».

Всего по случайной выборке были опрошены 600 обладателей мобильных телефонов в возрасте от 18 лет.

Напомним, что ранее Минкульт РФ предложил донаименовать 45 крупных российских аэропортов в рамках проекта «Великие имена России». По замыслу организаторов, в их обновлённых наименованиях должны быть увековечены имена видных исторических личностей, военачальников, деятелей культуры и учёных. При этом при выборе имени должна быть связь исторической личности с территорией.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом этапе конкурса властями Свердловской области были предложены для донаименования аэропорта «Кольцово» имена Павла Бажова, Георгия Жукова, Акинфия Демидова, Василия Татищева, Петра I, Александра Попова, Петра Чайковского, Дмитрия Мамина-Сибиряка. А также имена деятелей современной эпохи: первого президента России Бориса Ельцина и бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя.

Отметим, что на втором этапе конкурса екатеринбуржцы могли дополнить этот список, но, по заявлениям организаторов, горожане проигнорировали возможность. Теперь окончательные итоги проекта «Великие имена России» будут подведены 5 декабря в Москве.

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