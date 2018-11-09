Медучреждения Кузбасса ждут массовые проверки

Кемерово, , 11:33 — REGNUM Медицинские учреждения Кузбасса ждут массовые проверки. Основание — незаконное использование главными врачами больниц чужого имущества. Заявила заместитель губернатора Елена Малышева в ходе рабочей поездки в Новокузнецк, сообщили ИА REGNUM в департаменте охраны здоровья населения области. Проверки будет проводить комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области.

«Проверки связаны с тем, что я наблюдаю незаконное использование чужого имущества главными врачами больниц региона. Под чужим имуществом я понимаю здания и сооружения, которые переданы им в оперативное управление субъектом РФ в лице администрации Кемеровской области. Ряд учреждений здравоохранения внеплановые проверки ждут уже в этом году. А с января по июнь 2019 года ревизии пройдут во всех кузбасских больницах», — заявила Малышева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа Елена Малышева была назначена исполняющим обязанности заместителя губернатора по вопросам здравоохранения.

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