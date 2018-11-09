Ярославские власти урежут льготы школьникам, родителям, учителям и врачам

Ярославль, , 11:31 — REGNUM В Ярославской области планируется внести изменения в региональный Социальный кодекс, которые предусматривают сокращение ряда мер социальной поддержки школьников, студентов, родителей, педагогов и медиков. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проект закона внес губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект предусматривает индексацию ряда социальных выплат. Однако при этом значительная часть мер соцподдержки сокращается, и может быть сокращена впредь.

Ранее в социальном кодексе существовал мораторий на снижение уровня социальной поддержки. Об этом говорилось в статьях 51 и 52 кодекса: «Снижение размеров установленных гражданам мер социальной поддержки не допускается». Это положение предлагается отменить, что позволит и в дальнейшем отменять льготы или снижать их.

Проект закона сокращает и отменяет ряд существующих мер социальной поддержки. Так областной бюджет откажется от субсидирования завтраков в начальной школе. Сейчас для младших школьников завтрак стоит 20 рублей, еще 20 доплачивает областной бюджет. С 2019 года дети будут питаться за полную стоимость. Отметим, что ранее завтраки были вообще бесплатными.

Частично отменяется и бесплатное питание студентов среднего профессионального образования. Если сейчас такое питание получают все учащиеся профучилищ, техникумов и колледжей, то после принятия закона такое право останется только у членов многодетных семей, малоимущих и инвалидов.

Сократится и компенсация родительской платы в детских садах. Сейчас право на компенсацию имеют все родители: 20% платы возвращаются за первого ребенка, 50% за второго и 70% за третьего и последующих детей. Проект закона предполагает, что компенсацию будут получать только те семьи, у которых среднедушевой доход на члена семьи меньше 1,5 прожиточного минимума в регионе.

На конец 2018 года прожиточный минимум составляет 10 631 рубль, то есть компенсации смогут получить те, у кого доход в семье в среднем менее 15 тыс рублей на человека. Таких семей большинство, но не исключено, что в дальнейшем уровень в 1,5 минимума также будет изменен, и выплаты сократятся более значительно.

Проект закона предлагает уменьшить и компенсацию коммунальных платежей для работников государственных организаций и пенсионеров этих организаций (в первую очередь это медики сельских больниц), а также педагогов в сельской местности. Сейчас они и неработающие члены их семей получают 100-процентную компенсацию в пределах социальной нормы по всем видам коммунальных услуг, включая капитальный ремонт и электричество. С нового года члены семей действующих и бывших врачей и учителей на селе будут лишены этих льгот.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, эти меры позволят сократить расходы бюджета Ярославской области на 238,3 млн рублей в 2019 году.

Индексация других выплат, напротив, увеличит расходы бюджета на 254,9 млн рублей. Прибавку в 4% получат семьи, имеющие детей, лица, находящимся под опекой (попечительством), дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, неработающие пенсионеры, инвалиды, реабилитированные, труженики тыла, ветераны труда, почетные граждане Ярославской области, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и доноры крови.

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