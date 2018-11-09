Красноярских чиновниц задержали по подозрению в краже подарков ветеранам

Красноярск, , 11:13 — REGNUM Двое чиновниц и коммерсант задержаны в Красноярске по подозрению в присвоении бытовой техники, приобретенной на бюджетные средства в качестве подарков ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает 9 ноября пресс-служба СКР.

В ведомстве сообщили, что по подозрению в мошенничестве задержаны бывшая первый замминистра социальной политики Красноярского края, ее подчинённая — глава отдела по вопросам ветеранов, а также коммерсант, приходящийся родственником последней.

По месту жительства указанных граждан проведены обыски, в результате которых обнаружена бытовая техника (чайники и мультиварки), совпадающая по описаниям с той техникой, что приобреталась в качестве подарков для ветеранов.

В ведомстве подозревают задержанных в том, что они мошенническим способом присвоили денежные средства в сумме более 2 млн 100 тыс. рублей. В Следственном комитете добавили, что следствие будет ходатайствовать об аресте троих задержанных подозреваемых.