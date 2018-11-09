В Екатеринбурге аэропорту Кольцово могут присвоить имя Ельцина

Екатеринбург, , 11:17 — REGNUM В Екатеринбурге аэропорту Кольцово может быть присвоено имя первого президента России Бориса Ельцина. Это стало возможным после того как организаторы проекта «Великие имена России» внесли изменения в правила конкурса.

Изначально инициаторы заявляли, что условия при выборе имени должна быть историческая связь с территорией, при этом предлагать имена политиков живших и работавших на протяжении последних 100 лет было нельзя. Однако последнее правило впоследствии было скорректировано, и стало возможным предлагать имена всех деятелей и политиков России.

Таким образом в ТОП-10 имён для Кольцово помимо Бориса Ельцина вошли Павел Бажов, Георгий Жуков, Акинфий Демидов, Василий Татищев, Петр I, Александр Попов, Пётр Чайковский, Дмитрий Мамин-Сибиряк, а также ещё один представитель современной эпохи, бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

Данный список был представлен региональной Общественной палатой, после чего жителям Свердловской области в него было предложено внести свои варианты имён исторических деятелей. Однако как сообщили организаторы проекта, уральцы не проявили в данном конкурсе инициативы.

«Угадать очень трудно, какое название будет самое привлекательное. Общественная палата Свердловской области была оператором этого конкурса, и мы собирали мнения жителей региона и Екатеринбурга, и определили наиболее часто встречающиеся имена, а после составили шорт-лист. На новом этапе уже ВЦИОМ будет проводить опросы и социологические исследования», — сообщил «Накануне.ru» председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, уточнив, что склоняется к имени уральского писателя Павла Бажова.

Как сообщает издание, такого же мнения придерживается и политолог Александр Пирогов. А вот к присвоению аэропорту имени Ельцина, он относится отрицательно.

«Я не поддерживаю идею, чтобы Кольцово носило имя Ельцина. Давайте тогда сделаем Ельцинград, и будет у нас сплошной ельцининзм. Я понимаю, что он наш земляк, но не до такой же степени — надо знать берега. У нас уже есть «Ельцин-центр» и университет, который назван в его честь. Мне кажется, что это уже перебор», — заявил Анатолий Гагарин.

Отметим, что согласно опросу фонда «Социум» 83% жителей Екатеринбурга считают, что название аэропорта Кольцово необходимо сохранить без изменений.

Напомним, что окончательные итоги проекта «Великие имена России» будут подведены в Москве 5 декабря. По замыслу организаторов конкурса в названиях 45-ти крупных аэропортов России должны быть увековечены имена исторических личностей.