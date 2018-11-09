Жители России стали меньше доверять сотрудникам полиции

Москва, , 11:08 — REGNUM В России уровень доверия граждан к сотрудникам полиции за год снизился на 10%. Если в 2017 году полицейским доверяли 67%, то в 2018 года уровень доверия составляет 57%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Больше всего жители России доверяют полицейским на транспорте (65%), сотрудникам дежурной части (63%), участковым (61%), сотрудникам уголовного розыска (58%), патрульно-постовой службе (56%), работникам ГИБДД (53%) и следователям (50%). Не доверяют полицейским 35% респондентов.

Примечательно, что граждане практические ничего не знают о существовании туристической полиции. О её деятельности известно лишь 2% респондентов. При этом 45% опрошенных положительно оценили работу полиции на ЧМ-2018. Они отметили, что полицейские вели себя дружелюбно по отношению к российским (52%) и иностранным (70%) болельщикам.

Опрос проведен в октябре 2018 г. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе опроса, граждане РФ нарисовали образ идеального полицейского. Страж порядка должен обладать такими качествами, как опрятность, вежливость, дружелюбие, порядочность, храбрость, компетентность и готовность оказать помощь.

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