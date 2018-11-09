Дело о пытках в центре «Э» жителя Карачаево-Черкесии передано в Москву

Черкесск, , 11:01 — REGNUM Расследование уголовного дела о пытках током жителя Карачаево-Черкесии — бывшего директора газовой компании «Газпром газораспределение Черкесск» Гузера Х. будут вести следователи центрального аппарата Следственного комитета РФ. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Сергей Шуваев, пишет ТАСС. Передача дела в главк состоялась после жалобы родных главе СКР.

Подозреваемым по делу является заместитель начальника второго отдела Центра по противодействию экстремизму главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Рустам Жилетежев. В настоящее время он объявлен в розыск.

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По данным СКР по КЧР, сотрудника центра «Э» подозревают в избиении и пытках 38-летнего жителя республики. По его показаниям, полицейский склонял его к сотрудничеству и даче ложных показаний. При этом экспертиза установила, что на теле потерпевшего после пребывания в отделе полиции остались характерные травмы — рана от поражения током и кровоподтеки.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что родные жертвы полицейского насилия обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину взять расследование дела о пытках под личный контроль. Они пожаловались на то, что расследование дела не ведется с тех пор как подозреваемый был объявлен в федеральный розыск, пишет «Коммерсант».