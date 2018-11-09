Пятница, 9 Ноября 2018 года
11:40:43 МСК

Сотрудники Пермского УФАС выступят экспертами на лекциях в вузе

Общество

На занятиях в ПГНИУ будет использоваться практический материал и статистика антимонопольного ведомства

Пермь, 9 ноября 2018, 10:59 — REGNUM  Сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы России по Пермскому краю выступать в качестве экспертов на лекциях и семинарах для студентов трёх факультетов Пермского государственного национального исследовательского университета, сообщает 9 ноября пресс-служба вуза.

«Мы решили увеличить уровень взаимодействия: преподаватели университета уже состоят в общественных советах ФАС, следующим шагом может стать стажировка студентов, повышение их квалификации на базе Управления», — сообщил руководитель регионального управления ФАС Александр Плаксин.

По его словам, в ведомстве накоплено много практического материала и статистики, который будет использован на занятиях. Соглашение, подписанное между антимонопольной службой и университетом, предполагает проведение занятий со студентами юридического, экономического и политологического факультетов.

В рамках соглашения будет проводиться не только учебно-практическая деятельность со студентами. В ноябре состоится первая олимпиада на знание основ антимонопольного законодательства среди студентов экономико-правовых специальностей.

Читайте также: В Пермском университете проходит неделя Организации Объединенных Наций

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Высшее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить