Сотрудники Пермского УФАС выступят экспертами на лекциях в вузе

Пермь, , 10:59 — REGNUM Сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы России по Пермскому краю выступать в качестве экспертов на лекциях и семинарах для студентов трёх факультетов Пермского государственного национального исследовательского университета, сообщает 9 ноября пресс-служба вуза.

«Мы решили увеличить уровень взаимодействия: преподаватели университета уже состоят в общественных советах ФАС, следующим шагом может стать стажировка студентов, повышение их квалификации на базе Управления», — сообщил руководитель регионального управления ФАС Александр Плаксин.

По его словам, в ведомстве накоплено много практического материала и статистики, который будет использован на занятиях. Соглашение, подписанное между антимонопольной службой и университетом, предполагает проведение занятий со студентами юридического, экономического и политологического факультетов.

В рамках соглашения будет проводиться не только учебно-практическая деятельность со студентами. В ноябре состоится первая олимпиада на знание основ антимонопольного законодательства среди студентов экономико-правовых специальностей.

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