В Москве 118 тысяч человек прошли бесплатный онкоскрининг

Москва, , 11:08 — REGNUM В период с 7 июля до 22 сентября московским департаментом здравоохранения совместно с клиническим центром им. Логинова, в рамках второго этапа программы «Я строю здоровое будущее!», была проведена ранняя диагностика онкозаболеваний и результаты обследований уже выданы участникам программы, сообщил 9 ноября глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

За два с половиной месяца действия второго этапа программы «Я строю здоровое будущее!» бесплатный онкоскрининг прошло 118 тысяч человек из них 95 тысяч — женщины и 23 тысячи — мужчины. По словам Алексея Хрипуна, в первом этапе программы участвовало 16 тысяч человек.

«Мы проводим такие мероприятия регулярно, постоянно расширяя и предлагая жителям новые возможности и форматы. Программа по ранней диагностике наиболее распространенных онкозаболеваний «Я выбираю здоровое будущее!» получила большое количество позитивных отзывов», — заявил глава московского департамента здравоохранения.

Также, как рассказал Алексей Хрипун, по результатам бесплатного обследования у 156 мужчин выявлен рак предстательной желез причем у 80% — на ранней стадии. У 362 обследованных женщин обследование выявило предрасположенность к возникновению рака молочной железы и яичников, все они проходят консультацию и дополнительные комплексные обследования в клинике.

Отметим, по данным опроса о качестве программы «Я строю здоровое будущее!» 87% жителей Москвы её оценили н «отлично», в опросе участвовало 126 тысяч москвичей.