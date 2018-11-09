О передаче долгов ЖКХ коллекторам: аргументы «за» и «против»

Оренбург, , 10:54 — REGNUM В оренбургском филиале энергосбытовой компании положительно относятся к инициативе коллекторских агентств в части сбора долгов за жилищно-коммунальные услуги с населения коллекторами. Заместитель руководителя регионального центра стратегических коммуникаций Группы компаний «Т Плюс» по Оренбургской области Гализа Амергалиева в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что ресурсоснабжающая организация ведёт работу с должниками, однако в качестве одной из мер для выхода из «замкнутого круга» долгов является такой механизм, как переуступка долгов физических лиц.

«При использовании этого механизма взыскиванием задолженности за энергоресурсы занимаются специализированные коллекторские компании, имеющие соответствующие лицензии. Должников своевременно уведомляют о возможной переуступке долга в установленный законом срок. Специализированные организации имеют все возможности для взыскивания долгов в самые короткие сроки. Причем строго в рамках закона», — подчеркнула она.

Гализа Амергалиева также отметила, что с переходом на прямые расчёты появилась многочисленная группа физических лиц — неплательщиков с большими суммами задолженности. Так как своих сил на борьбу с неплатежами этой многочисленной группы у энергетиков не хватает, то ресурсоснабжающая организация положительно оценивает тенденцию к найму профессиональных коллекторских агентств. Договоры с агентствами по взысканию долгов заключены, к примеру, в Нижегородском и Владимирском филиалах «ЭнергосбыТ Плюс».

«Данная мера абсолютно законна и не нарушает прав граждан. Тем более что у жителей, всегда вовремя платящих по счетам, такой проблемы никогда не возникнет. Передаётся в работу коллекторам задолженность, по которой не было оплаты полгода и более», — сказала заместитель руководителя регионального центра стратегических коммуникаций Группы компаний «Т Плюс» по Оренбургской области.

На сегодня за тепловую энергию и горячую воду жители трёх городов — Оренбурга, Орска и Медногорска — не оплатили вовремя счета на сумму 1 миллиард 704 миллиона рублей. За электроэнергию жители Оренбургской области накопили сумму долга 451 миллион рублей.

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По словам Амергалиевой, в отношении злостных неплательщиков энергосбытовая компания применяет разные методы воздействия, начиная от рассылки уведомлений и красных квитанций — до судебно-исковой работы и взаимодействия со службой судебных приставов по принудительному взысканию долгов, к тому же одной из эффективных мер по работе с должниками является ограничение электроснабжения.

В 2018 году на базе Контакт-центра «ЭнергосбыТ Плюс» создана группа по работе с дебиторской задолженностью, специалисты которой занимаются обзвоном должников регионов присутствия Группы «Т Плюс» и по сути выполняют коллекторские функции, компания также рассылает СМС-уведомления, обратила особое внимание Гализа Амергалиева и подчеркнула, что собственных сил у энергосбытовой компании для борьбы с должниками не хватает.

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Бывший депутат Оренбургского горсовета Виталий Соколов считает, что передачу долгов населения за услуги ЖКХ ни в коем случае нельзя допускать.

«Зная методы работы коллекторов, далеко небезупречные, с любой точки зрения, я бы не считал возможным их привлечение к работе по взысканию коммунальных платежей. На мой взгляд, это создаст лишь дополнительное напряжение в обществе. Кроме того, важно различать суть долга. Одно дело, когда человек добровольно становится заёмщиком, заключая договор с банком, и другое, когда в силу разного рода обстоятельств (кто будет оценивать эти обстоятельства) он не может вовремя заплатить за коммунальные услуги. Думается, что у ресурсоснабжающих организаций достаточно рычагов влияния на клиента, нужно лишь умело ими пользоваться», — отметил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

По мнению председателя правления Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александра Зотина, инициатива коллекторов о передаче долгов за услуги ЖКХ должна напугать население. Он особо подчеркнул, что у судебных приставов куда больше полномочий по взысканию, чем у коллекторских агентств, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

"Потому что слово «коллекторы» и слово «бандит», они как-то в сознании вместе. Но это не значит, что коллекторам какие-то новые полномочия переданы или они имеют право казнить должников без суда. Это не происходит, а если происходит, то уже за рамками закона. Что касается добросовестной коллекторской работы, то я напомню, что возможностей у таких организаций меньше, чем у судебных приставов. По большому счету, я не вижу большой надобности в этой коллекторской работе. Но, с одним условием: если бы у нас была реально работающая государственная система исполнения решений. Сейчас пока мало получить судебное решение, надо еще добиться его исполнения», — отметил Зотин.

Напомним, коллекторские агентства намерены расширить практику взыскания долгов. Сейчас доля взыскания долга за услуги ЖКХ с населения мала, коллекторы хотят её увеличить. Если ресурсонабжающие организации положительно отнеслись к этой идее, то население напротив — не желает, чтобы долги жителей за жилищно-коммунальные услуги выбивали коллекторы.

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