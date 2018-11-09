В Калуге мошенница избежала наказания из-за попустительства пристава

Калуга, , 10:42 — REGNUM В Калужской области бывший судебный пристав-исполнитель попала под уголовное преследование. Как сообщили 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, женщину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

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По версии следствия, пристав вела исполнительное производство о взыскании назначенных в качестве штрафа 40 тысяч рублей с женщины, осуждённой за совершение мошенничества в 2016 году. Добровольно в течение предусмотренных законом 60 дней штраф она не оплатила.

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При этом пристав на протяжении двух лет не принимала никаких мер по взысканию задолженности. В результате преступница избежала уголовного наказания в связи с истечением срока давности. А вот самому-приставу исполнителю теперь придётся ответить по всей строгости закона. В настоящее время за допущенные нарушения женщина уже уволена со службы. По делу проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге летом 2018 года за вознаграждение 20 тыс. рублей судебный пристав прекратила производства в отношении жителя областного центра, который имел задолженность перед банком.

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