Мэр Белогорска объявил в розыск горожанку, рассказавшую про жильё для быдла

Белогорск, Амурская область, , 10:51 — REGNUM Мэр приамурского города Белогорска Станислав Мелюков объявил в розыск горожанку, которая в видеоролике, распространенном в сети Интернет, рассказала о том, что глава города, встречаясь с жителями, назвал «картонные» дома, построенные за 700 млн рублей для переселенцев из аварийных бараков, «жильём для быдла». СК РФ возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками администрации Белогорска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На официальном сайте администрации города Белогорска появилось объявление:

«Администрация города Белогорска просит сообщить информацию о гражданке для подачи заявления в суд, а также возбуждения уголовного дела о клевете. Накануне в интернете распространена информация, не соответствующая действительности, касающаяся приема граждан главой города Белогорска».

Данные о местонахождении женщины просят сообщить на условиях анонимности заместителю главы города Ольге Сапожниковой.

Между тем, история с «картонными» домами, построенными для белогорцев в рамках госпрограммы по переселению граждан их ветхого жилья за 700 млн рублей, набирает обороты.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту строительства непригодных для проживания домов и злоупотребления чиновниками мэрии города должностными полномочиями. Непригодными для проживания их, напомним, признал Областной суд Приамурья, а перед этим — независимая экспертиза.

К ситуации подключился губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Сегодня посетили проблемные дома в Белогорске, построенные по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Решено создать рабочую группу и оперативно приводить в норму систему отопления. Результат примет независимая экспертиза», — написал Василий Орлов в своем Инстаграм.

В комментариях жители забросали главу региона жалобами.

«Пусть рабочая группа проверит: в туалетах в этих домах температура как на улице!».

«А что мешало чиновникам вести мониторинг строительства этого жилья в процессе строительства?! Сначала, значит, строим так, что жить невозможно, а потом переделываем?»

«Мэр Белогорска вместе со своими заместителями должны отвечать за этот бардак!», — написали жители Белогорска в комментариях.

После такого поворота событий, мэр Белогорска Станислав Мелюков, ещё недавно заявлявший, что эти дома «принимал он, они специально так построены, потому, что переехавшие в них люди не смогут оплачивать коммунальные удобства вроде центрального отопления», моментально изменил свою позицию и заявил, что готов оказать всестороннюю помощь следствию.

Министерство ЖКХ Амурской области сообщило, что в проблемных домах будет устроено водяное отопление:

«Рабочая группа разработает дорожную карту по устройству водяного отопления, принятию мер пожарной безопасности, предложит возможные источники финансирования этих работ. Выполнение этих работ не повлечет увеличение стоимости платы граждан за отопление».

Однако размещенное на официальном сайте администрации города объявление о розыске горожанки разозлило белогорцев.

«Люди возмущены. Люди считают, что мэр Мелюков запугивает и эту женщину. И других людей, которые жаловались, либо в будущем намерены пожаловаться на действия мэра. К тому же, по Уставу города, в обязанности администрации не входит розыск людей и вообще проведение каких-либо расследований. Если мэр Мелюков считает себя в чем-то ущемленным, он может в частном порядке обратиться в правоохранительные органы. Но на официальном сайте администрации, в официальном объявлении сказано, что обязанности по исполнению странного поручения мэра по розыску горожанки, возложены на Ольгу Сапожникову — целого заместителя главы города. Подобные действия, повторю, не входят в её полномочия. К тому же ролик, и не только этот, в котором люди жалуются на поведение мэра Мелюкова, ходит по сети с декабря 2017 года. И все его видели уже сто раз. Но почему-то в розыск женщину мэр решил объявить только сейчас — когда СК РФ возбудил уголовное дело», — поделилась мнением депутат Горсовета и главный редактор белогорской «Просто газеты» Наталья Михайлова.

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Как сообщало ИА REGNUM, для 424 семей в приамурском городе Белогорске за 700 млн рублей в рамках госпрограммы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья построили 16 домов. Обещали, что дома будут построены по современной технологии и оснащены автономным электроотоплением, которое, как уверяли чиновники, намного экономичнее обычного, центрального. Но на деле дома получились «картонными» — очень холодными и некачественными, а вместо «автономного» отопления людям просто выдали бытовые обогреватели. Обогреватели горят и накручивают новосёлам безумные счета за электроэнергию.

Мэр Белогорска Станислав Мелюков, выступая перед депутатами Горсовета, отвечая на вопрос о проблемных домах, заявил, что сам их принимал и ничего ужасного в этом не видит:

«Я принимал эти дома. Там такое отопление сделано специально. Потому, что эти люди жили в бараках долго, всю жизнь, и привыкли не платить за коммунальные услуги, включая вывоз мусора. И если мы им сделаем все коммунальные удобства, то мы получим в городе два квартала неплательщиков».

В видеоролике, размещенном в сети Интернет и вышедшем на канале ЛДПР, одна из жительниц проблемного дома сказала, что во время встречи с новоселами, мэр Мелюков прямо назвал эти дома «жильём для быдла».