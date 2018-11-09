В пермском «Протоне» сообщили о роли первого директора в спецпроизводстве

Пермь, , 10:28 — REGNUM Завтра, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения Сергея Сигаева — первого руководителя специального производства завода имени Сталина (сегодня — ПАО «Протон-ПМ»). К юбилею руководителя на предприятии раскрыли подробности его биографии и рассказали о роли в создании двигателей для советских ракет.

Сергей Фёдорович родился в 1918 году в станице Прохоровка Курской области в крестьянской семье. После окончания в 1935-м Таганрогского авиационного техникума получил распределение в город Арсеньев (Приморский край), а в 1940 году его перевели в Молотов, на авиационный завод имени И. В. Сталина. Во время Великой Отечественной войны Сигаеву, как и многим его коллегам, выдали бронь. Работая на заводе, Сергей Фёдорович параллельно учился в Уральском политехническом институте.

В 1958 году С. Ф. Сигаева назначили начальником так называемого специального производства (производства ракетных двигателей), оценив его незаурядные качества инженера и руководителя.

«Пройдя большой практический путь руководящей работы при Анатолии Григорьевиче Солдатове, этом выдающемся организаторе производства, получив высшее техническое образование, я оказался вполне подготовленным для руководящей работы большего масштаба», — впоследствии вспоминал он.

То, что на предприятии в предельно короткие сроки — за восемь месяцев — изготовили первый двигатель, не в последнюю очередь заслуга С. Ф. Сигаева. При нем же был заложен фундамент производства двигателя первой ступени ракеты-носителя «Протон». И сегодня, в год 60-летия создания ракетного производства, протоновцы с благодарностью вспоминают Сергея Фёдоровича Сигаева, 100 лет со дня рождения которого исполняется завтра.

Пермское предприятие «Протон-ПМ» является ведущим производителем РД-276 — самого мощного однокамерного жидкостного ракетного двигателя (модификации РД-253), работающего на высококипящих компонентах топлива. Он обеспечил полеты космических аппаратов «Луна», «Венера», «Марс» и орбитальных космических станций «Салют» и «Мир».