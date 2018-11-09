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Случай африканской чумы свиней вновь зарегистрирован в Китае

Общество

Из 4521 свиньи, выращиваемых на одной из ферм в городе Путянь, 83 оказались инфицированными

Случай африканской чумы свиней вновь зарегистрирован в Китае
Африканская чума свиней. Иллюстрация из учебного пособия

Фучжоу, Китай, 9 ноября 2018, 10:23 — REGNUM  В Китае подтвердили новую вспышку африканской чумы свиней в провинции Фуцзянь на востоке страны, сообщили в министерстве сельского хозяйства Поднебесной, передает 9 ноября агентство Синьхуа.

Из 4521 свиньи, выращиваемых на одной из ферм в городе Путянь, 83 оказались инфицированными, после чего умерли, сообщили в министерстве. В Фуцзянь была направлена специальная рабочая группа экстренного реагирования, которая проведет забой больных животных и дезинфекцию помещений.

В Фуцзяне данная вспышка стала первой в 2018 году. Африканская чума свиней является очень опасным вирусным заболеванием, после которого даже переболевшие и выздоровевшие свиньи навсегда остаются его носителями. При этом человеку вирус не опасен.

Напомним, что 25 октября вспышка чумы свиней была зафиксирована в провинции Гуйчжоу, а до этого случая были зафиксированы вспышки также в провинциях Юньнань, Хэйлунцзян, Хэнань, Аньхой, Цзянсу, Хунань и Внутренней Монголии.

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Чума свиней
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