В китайской мекке «красного туризма» появился новый аэропорт

Сиань, Китай, , 10:15 — REGNUM Новый аэропорт был запущен в эксплуатацию в туристическом городе Яньань в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает 8 ноября агентство Синьхуа.

Первый рейс прибыл в городской аэропорт Наньнивань в 8:30 по местному времени 8 ноября. Новый аэропорт расположен в юго-западном пригороде города на расстоянии 13 км от городского центра. Аэропорт имеет семь посадочных выходов и взлетно-посадочную полосу длиной 3 км и шириной 45 метров. Терминал аэропорта занимает площадь 13 тыс. квадратных метров.

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Планирование, подготовка к строительству и строительные работы заняли в общем 11 лет, а строителям пришлось преодолеть целый ряд трудностей, поскольку в этой местности очень непрочный грунт.

Отметим, что города Яньань, где открыт новый аэропорт является одним из основных туристических достопримечательностей «красного туризма». В свое время, на заре становления Компартии Китая он был базой, где собирались лидеры китайских коммунистов в период с 1935 по 1948 годы.

В последнее время в Китае расцветает «красный туризм», чему способствует целенаправленная политика Компартии Китая по защите исторического революционного наследия.

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