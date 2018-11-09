ЧП на переправе в ХМАО: жителям поселков доставят продукты и медикаменты

Ханты-Мансийск, , 10:13 — REGNUM Жителям сельских поселений Сытомино и Лямина в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), которые из-за ЧП на переправе остаются отрезанными от остальной территории Сургутского района, в ближайшее время доставят медикаменты и продукты питания. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой на странице в соцсети «ВКонтакте».

"В поселения Сытомино и Лямина … будут доставлены продукты питания, — говорится в сообщении. — … Кроме того, для некоторых жителей … будут доставлены необходимые медикаменты».

Напомним, ранее в ХМАО оказался разведён понтонный мост на переправе к поселениям Лямина и Сытомино, не выдержавший напора льда.

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