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Лидер протестующих автовладельцев Украины сжёг свой автомобиль

Общество

Активист недоволен решением Верховной рады

Лидер протестующих автовладельцев Украины сжёг свой автомобиль
Richard Hopkins
Горящая машина

Киев, 9 ноября 2018, 10:09 — REGNUM  Глава организации «Авто Евро Сила», объединяющей владельцев нерастаможенных автомобилей, сжёг свой Land Rover. Видео опубликовано на официальной станице организации в социальной сети Facebook.

Активист Олег Ярошевич заявил, что после принятых Верховной радой поправок к закону о растаможке автомобилей подержанные авто легче сжечь, чем узаконить:

«Когда я заявил на нашей акции о том, что сожгу свой «Ленд Ровер», если не проголосуют нашу правку — это не был популизм или пиар! Это было сознательное заявление лидера, который понимает, что для большинства людей, которые купили право пользования авто на европейской регистрации за €1500, дешевле сжечь свой автомобиль, чем его купить и растаможить по принятым сегодня законам!» — заявил он.

Напомним, 8 ноября, несмотря на массовую акцию владельцев нерастаможенных авто у стен Верховной рады, украинский парламент изменил правила налогообложения ввоза легковых автомобилей. Депутаты проигнорировали требования протестующих, кроме того, они усилили штрафы за нарушение таможенных правил.

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