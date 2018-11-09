Туман и морось в Москве закончатся лишь к воскресенью

Москва, , 09:51 — REGNUM В столице России до воскресенья, 11 ноября, ожидается прохладная погода с туманом и небольшими осадками. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

Отмечается, что морось, туман и облачная погода установились над московским регионом до конца первого выходного дня, 10 ноября.

В пятницу, 9 ноября, синоптики обещают жителям Москвы дневную температуру воздуха +4…+6 °С. Ветер ожидается восточный, 3−8 м/с. В субботу, 10 ноября, станет прохладнее: +1…+3 °С, ветер усилится до 5−10 м/с.

В воскресенье, 11 ноября, осадков не ожидается, дневная температура воздуха составит 0…+2 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики уведомили, что в выходные дни (10−11 ноября) в столице России столбик термометра опустится ниже нуля, а в начале следующей недели появятся другие признаки зимы — снег и гололед.

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