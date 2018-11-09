Туризм в китайском Тибете развивается стремительными темпами

Лхаса, Китай, , 09:49 — REGNUM Более 31 млн китайских и иностранных туристов посетили китайский Тибет за девять месяцев 2018 года, что на 29,9% больше, чем за тот же период 2017 года, сообщили в Комиссии по развитию туризма в Тибетском автономном районе, сообщает 8 ноября агентство Синьхуа.

Общий доход от туризма в Тибете составил 44,94 млрд юаней (около $6,5 млрд) за три квартала 2018 года, что на 29,8% больше, чем за тот же период 2017 года. В 2018 году Тибет начнет предлагать зимние скидки для туристов, планирующих посетить регион за рамками туристического сезона, начиная с 1 ноября 2018 года по 15 марта 2019 года. Все туристические места от трех звезд и выше (за исключением храмов) будут бесплатными для посещения.

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На протяжение четырех с половиной месяцев «звездные» гостиницы Тибета и международные отели, а также туристические транспортные компании будут давать 50%-ную скидку на стоимость проживания и билетов. Авиалинии также предложат авиабилеты со скидкой не менее 50% от полной стоимости.

Напомним, что Тибет является одним из самых отсталых районов Китая. С началом инфраструктурного проекта «Нового шелкового пути» китайские власти занялись активным развитием инфраструктуры западных районов страны, дабы сделать их более привлекательными для туристов. Туризм и грузоперевозки должны стать основными драйверами развития этого западного региона Поднебесной.

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