Генштаб ВСУ распорядился пускать к солдатам только раскольников и униатов

Киев, , 09:50 — REGNUM Генеральный штаб вооружённых сил Украины создал список священников канонической Украинской православной церкви, которых приказал не пускать на территорию военных частей страны, сообщил 8 ноября официальный сайт УПЦ.

По словам представителей церкви, весной 2018 года вышла директива украинского генштаба с требованием не допускать капелланов церкви Московского патриархата на территорию частей.

«Были сформированы списки с именами священников Украинской православной церкви, которых назвали «участниками гибридной войны»… Данные документы были разосланы из генерального штаба на места», — рассказал представитель УПЦ архимандрит Лука.

По его словам, штатными капелланами военных частей стали назначать представителей раскольничьей религиозной организации «Киевский патриархат».

«А мне сказали, «священник Московского патриархата не может быть капелланом военной части в полку президента», — отметил Лука.

Он также указал на нарушение закона, согласно которому для смены капеллана должен проводиться опрос прихожан.

«Наших священников, которых занесли в списки, распорядились не пускать к личному составу. Знаете, руководство ВСУ и СБУ просто прикрывают свои незаконные действия в отношении капелланов УПЦ грифом «для служебного пользования». Наши права и права нашей паствы ограничивают, руководствуясь голословными обвинениями, и при этом не дают возможности их опровергнуть», — подытожил Лука.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украинской православной церкви Московского патриархата не место на Украине, и что ей нужно «возвращаться в Россию».

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Ранее глава украинских раскольников Филарет обратился к украинским властям с просьбой переименовать каноническую УПЦ в Русскую православную церковь.

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