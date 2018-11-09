В Петербурге осуждена создатель НКО, незаконно применявшей гипноз

Санкт-Петербург, , 09:43 — REGNUM Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Ольги Маркеловой, одной из создателей ликвидированной ныне некоммерческой организации «Зеора», занимавшейся так называемыми «тренингами личностного роста».

Под такие «тренинги» часто маскируют свою деятельность представители тоталитарных сект и псевдорелигиозных структур.

В ходе расследования дела было установлено, что во время проведения тренингов создатели «Зеоры» незаконно применяли гипноз. Двое из прошедших «тренинг» людей покончили жизнь самоубийством.

Согласно судебно-медицинскому заключению, проводившиеся «Зеорой» платные тренинги личностного роста по адаптированной для России системе Lifespring способны нанести вред здоровью человека, чреваты тяжелыми психическими расстройствами и потенциально опасны, отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Маркелова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 239 УК РФ — «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Подсудимая признала свою вину в преступлении.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год», — проинформировали 9 ноября в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, создатели АНО «Зеора», супруги Виктор и Ольга Маркеловы, были задержаны сотрудниками ФСБ 1 октября 2017 года, а позже помещены под домашний арест. Однако в марте 2018 года мужчина скрылся и был объявлен в международный розыск. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. После задержания его ждет арест и суд.

В конце ноября 2017 года Невский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковое заявление Главного управления Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу, ликвидировал АНО «Зеора» и исключил сведений о ней из ЕГРЮЛ.

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О деятельности «Зеоры» впервые стало известно в 2014 году, после самоубийства 30-летней петербурженки, проходившей тренинг личностного роста для открытия собственного дела. Тренинг негативно отразился на ее психическом здоровье, женщина покончила с собой на глазах мужа, едва не убив малолетнего сына.

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