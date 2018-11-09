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В школах Перми с 2019 года могут внедрить систему распознавания лиц

Общество

Разработана система биометрической идентификации учащихся по радужной оболочке глаза

Пермь, 9 ноября 2018, 09:41 — REGNUM  В Перми с 2019 года могут внедрить систему пропуска детей в школы, основанную на распознавании лиц. Так, на конференции «Цифровизация экономики и общества: вызов для системы образования» представили разработку, где речь в частности о биометрической идентификации учащихся по радужной оболочке глаза, сообщает издание «Коммерсантъ».

Система распознаёт 90 учащихся в минуту с дальностью до полутора метров. Актуальность использования данной системы заместитель главного редактора по развитию издательства «Просвещение» Татьяна Серебрякова объяснила инцидентом в Керчи, где 17 октября в колледже совершено массовое убийство.

Стоит отметить, что система распознавания лиц в пилотном режиме работает в одной пермской школе. Программа помогает избежать случаев проникновения посторонних людей по чужому школьному пропуску. Эксперимент продлится до конца года. По его результатам сделают выводы — следует ли внедрять массово такую цифровую разработку.

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Общее образование
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