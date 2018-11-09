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В России в скором времени появится новая профессия

Общество

Специализированные площадки для обучения специалистов по профессии цифровой куратор планируется создать к середине декабря

Москва, 9 ноября 2018, 09:37 — REGNUM  В ближайшее время в России появится новая профессия — цифровой куратор, пишет 9 ноября «Российская газета».

По данным издания, такие специалисты будут обучать, прежде всего, пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, а также помогут освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги.

Отмечается, что создать специализированные площадки для обучения специалистов по новой профессии планируется уже к середине декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), 60% пенсионеров в России не знают о современных каналах проведения платежей. 74% пожилых людей считают наиболее удобным традиционный канал оплаты наличными в отделении банка.

Читайте подробнее: 60% пенсионеров в России не умеют оплачивать услуги и товары онлайн

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