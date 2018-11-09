Кто следующий или Почему Бурятия и Забайкалье — не последняя потеря Сибири

Новосибирск, , 09:29 — REGNUM Есть вероятность, что перевод Бурятии и Забайкальского края из Сибирского федерального округа в Дальневосточный — не последние изменения границ СФО. Такое мнение ИА REGNUM высказал доктор экономических наук, ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Александр Новиков.

«Для многих решение о включении Республики Бурятия и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа было неожиданностью. Территориальное деление и межрегиональные связи в России давно сложились исторически: в СССР Сибирь была огромной территорией, включающей в себя в том числе Тюменскую область и её автономные округа. Зачем сегодня расширять границы Дальнего Востока сибирскими регионами? Это открытый вопрос», — отмечает эксперт.

Что потеряла Сибирь, «отдав» эти территории? По словам Александра Новикова, и Дальний Восток, и Сибирский федеральный округ отличают гораздо более сложные по сравнению с европейской частью России условия для жизни, развития экономики и бизнеса. Неслучайно, подчёркивает он, при советской власти вводились районные коэффициенты, сохранившиеся и в наши дни, хотя и не в полной мере учитывающие реальные особенности той или иной территории.

«Необходимо понимать, что федеральные округа не являются центрами распределения ресурсов, поэтому говорить о том, что включение той или иной территории в их состав имеет серьёзные экономические последствия, не приходится. Это относится ко всем федеральным округам за исключением Дальневосточного, имеющего специальные программы развития, в которые ещё необходимо вписать присоединённые территории», — говорит экономист.

Задумываясь о пространственном развитии страны, по мнению эксперта, надо ясно понимать специфику и потенциал каждого региона. Так, в результате принятого решения Байкальский регион оказался поделён между двумя федеральными округами, что может стать препятствием для комплексного освоения и развития этой территории.

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«Да, со стороны Республики Бурятия это более суровые и менее освоенные земли, тем не менее, это Байкал со всеми его ресурсами. И «дальневосточный гектар» здесь требует особой проработки, поскольку несёт потенциальные угрозы соблюдения государственных интересов и возможные негативные экологические последствия. Нужно в целом обсудить цели развития Дальнего Востока в свете реформаций, попытаться понять принципиально важные моменты, среди которых — насколько активизированы грузоперевозки по Байкало-Амурской магистрали, как законодательно не допустить появления частных гектаров на землях с полезными ископаемыми и прочее», — считает Новиков.

Тем временем жители Бурятии составили петицию за возвращение республики в состав Сибирского федерального округа. Подобные решения, подчёркивает Александр Новиков, если их не предваряет работа с общественностью и экспертным сообществом по региональной политике, а также не сопровождает официальная позиция с аргументаций и объяснениями, создают серьёзные точки волнения на местах. Власти необходимо сформулировать и донести регионам свои мысли по этому вопросу.

«Если следовать логике случившихся территориальных нововведений, есть вероятность, что это не последние изменения границ Сибирского федерального округа. Мы вполне можем ожидать решения о передаче Омской области в состав Уральского федерального округа», — предполагает эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Республика Бурятия и Забайкальский край указом президента России были переведены из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного, где действует особая программа развития регионов.

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