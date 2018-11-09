В Прикамье прокурор на суде встал на защиту семьи

Чернушка, Пермский край, , 09:39 — REGNUM Пермскому отделению «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС) удалось выиграть в Чернушинском районе Пермского края суд по отмене ограничения родительских прав граждан. О ходе процесса корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября рассказал руководитель отделения Алексей Мазуров.

«Этим случаем мы занимались с апреля 2018 года. Тогда к нам обратились родители, которые до этого уже пытались самостоятельно восстановиться в правах, но проиграли суд. Мы начали изучать материалы дел, жилищно-бытовые условия семьи, познакомились с родственниками родителей и первоначально обратились в органы опеки с целью наладить контакт и узнать, что можно сделать в этой ситуации. Каково же было удивление нашего активиста Сергея Вилисова, который изначально начал заниматься случаем, когда он услышал от сотрудника опеки Вальковой Н.Н., что вопрос по данной семье «закрыт», — сообщил общественник.

Мазуров пояснил, что отобранных детей (двух девочек отобрали в мае 2017 года) поместили в приемную семью под опеку. Родителям, а также бабушке и дедушке для того, чтобы видеться с детьми, приходилось ежемесячно писать заявления на организацию встреч, при этом чиновники буквально каждый раз требовали от родителей представлять справки от психиатра и нарколога. Активист сказал, что чем больше члены организации изучали этот случай, тем больше они убеждались в том, что служащие попросту издеваются не только над родителями, бабушкой и дедушкой, но и над самими детьми.

Читайте также: «Ювенальный террор» в Прикамье: активисты возмущены поведением опеки в суде

«Это дело является прекрасной демонстрацией того бесчеловечного отношения к семьям, что сформировалось сегодня в фактически действующей проювенальной системе органов опеки и попечительства. Увидев ситуацию, мы поняли, что если ранее и были обстоятельства, из-за которых родители попали под ограничение прав, то они явно уже отпали, родители решили все проблемы. Однако чиновница Валькова Н.Н. заняла категоричную позицию по вопросу и до последнего заявляла на суде, что не только не следует отменять ограничение в родительских правах, но и наоборот — родителей нужно этих прав лишить. При этом обосновать свою позицию она не смогла. То есть опека мертвой хваткой вцепилась в детей, что мы обычно и наблюдаем сегодня», — заявил Мазуров.

Он сообщил, что родителям со стороны РВС была оказана юридическая, психологическая, социально-педагогическая и иная помощь, было составлено и подано соответствующее заявление в суд. На первое судебное заседание руководитель РВС приехал ещё 18 июля 2018 года. На последующие он выезжал совместно с Сергеем Вилисовым, оба они выступали в качестве представителей родителей в суде.

Рассмотрение дела затянулось почти на полгода, судебные заседания постоянно переносились, в том числе и из-за действий опеки. По существу дело начали рассматривать лишь 7 ноября 2018 года. Заседание началось в 10:00 и закончилось лишь около 18:00. Судя по всему, в деле решил разобраться лично прокурор Чернушинского района Дмитрий Кривощеков.

Читайте также: В Кургане органы опеки уличили в недобросовестном исполнении обязанностей

«Не могу не сказать, что за шесть лет своей деятельности я первый раз увидел настолько профессиональную работу представителя прокуратуры на суде, касающемся родительских прав. Во время процесса он задавал вопросы буквально всем сторонам процесса, было видно, что служащий по-настоящему хочет разобраться в происходящем. При этом также было заметно, что в отличие от опеки прокурор стоит на защите интересов семьи — как детей, так и родителей. Если бы прокуратура всегда так работала сегодня, мне, возможно, вообще бы не пришлось бы заниматься общественной и правозащитной деятельностью», — отметил глава пермского отделения РВС.

Мазуров добавил, что, по его мнению, если бы получилось так, что РВС оказалось рядом с этой семьей весной 2017 года, когда отобрали детей, вполне возможно, удалось бы вообще избежать суда по ограничению родителей в правах и разлучения с ними детей. В опеке общественникам безапелляционно заявили, что с семьи сняли статус СОП (социально-опасного положения) после отобрания детей и прекратили оказывать ей социальные услуги, поскольку, по мнению чиновников, работа с этой семьей была «бесперспективна».

При этом, как рассказал активист, уже после, безо всякой помощи со стороны соцслужб родители за год смогли достроить дом, в два раза увеличить жилую площадь, значительно улучшить жилищно-бытовые условия, отец семейства устроился на более высокооплачиваемую работу, мать также смогла трудоустроиться. По мнению Мазурова бесперспективная семья никогда не смогла бы сделать что-то подобное.

Читайте также: В Прикамье прокуратура опротестовала скандальный документ

«Это ещё раз показывает, как в реальности в Пермском края борются с уменьшением количества семей в СОП. Вот так и работают, отобрали детей, сняли статус, лишили социальных услуг, а потом ещё и заняли непреклонную позицию о невозможности воссоединения семьи. Нет семьи — нет проблемы. То есть вся эта якобы передовая социальная работа с семьями — это «потемкинские деревни» Пермского края. А недавно пермская журналиста Наталья Жукова выяснила, что ежегодно на эту работу выделяется из бюджета более 200 млн рублей. Но ни в одном из наших случаев за шесть лет, включая этот, мы этой реальной работы не видели. Вероятно, огромные бюджетные деньги уходят совсем не туда, куда должны уходить», — заявил Мазуров.

Председатель пермского отделения РВС подчеркнул: пока дети не возвращены в семью, расслабляться рано, решение суда не вступило в силу и нельзя исключать вариант, при котором Межрайонное территориальное управление № 4 Минсоцразвития Пермского края подаст апелляцию на его решение. Он отметил, что не удивится, если органы опеки Чернушинского района поступят таким образом.

«Они могут сделать это, даже понимая, что это бесперспективно, просто могут и дальше затягивать и максимально отодвигать момент воссоединения семьи. Благодаря действиям органов опеки и опекуна стандартный судебный процесс по восстановлению родителей в правах растянулся почти на полгода. Посмотрим, как себя поведёт министерство социально развития Пермского края в этом вопросе, представители которого из раза в раз декларируют принцип, согласно которому главное для них — это сохранение семьи», — сказал активист.

Читайте также: Профессор ВШЭ: Фронтом борьбы с мировым консерватизмом является семья

Напомним, 20 августа 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что в городе Чернушка Пермского края «Родительское Всероссийское Сопротивление» провело антиювенальный пикет против действий социальных служб. Общественники потребовали отправить в отставку конкретных чиновников и заявили, что будут разбираться в ситуации, которая сложилась в Чернушинском районе.

Читайте ранее в этом сюжете: Родители потребовали отправить в отставку чиновников из опеки Чернушки