В Эфиопии обнаружена братская могила с 200 телами

Аддис-Абеба, , 09:25 — REGNUM Правоохранительные службы Эфиопии обнаружили братскую могилу, в которой захоронены тела по меньшей мере 200 человек, сообщает 9 ноября Reuters.

Могила находится на границе регионов Оромия и Сомали, разоренных междоусобным противостоянием.

Напомним, вышеназванные регионы были местом противостояния правительства и сепаратистских повстанцев, которые сражались на протяжении многих лет. Соглашение о перемирии было подписано лишь в октябре 2018 года.

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