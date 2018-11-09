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В Эфиопии обнаружена братская могила с 200 телами

Общество

Могила находится на границе регионов Оромия и Сомали, разоренных междоусобным противостоянием

В Эфиопии обнаружена братская могила с 200 телами
Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания
Братская могила

Аддис-Абеба, 9 ноября 2018, 09:25 — REGNUM  Правоохранительные службы Эфиопии обнаружили братскую могилу, в которой захоронены тела по меньшей мере 200 человек, сообщает 9 ноября Reuters.

Могила находится на границе регионов Оромия и Сомали, разоренных междоусобным противостоянием.

Напомним, вышеназванные регионы были местом противостояния правительства и сепаратистских повстанцев, которые сражались на протяжении многих лет. Соглашение о перемирии было подписано лишь в октябре 2018 года.

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