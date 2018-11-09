Житель Евпатории задержан за торговлю «трудоустройством» в ФСБ РФ

Симферополь, , 09:19 — REGNUM В Крыму задержан житель Евпатории, предлагавший за вознаграждение оформить желающих на службу в Федеральную службу безопасности России. Об этом сообщили в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ РФ.

Отмечается, что задержанный 34-летний гражданин обманным способом смог получить от желающих фиктивным способом устроиться на службу около 1 млн рублей. В отношении жителя Евпатории возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий. Сам он находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября суд в Воронеже вынес приговор по громкому уголовному делу в отношении лже-ясновидящей, обманувшей нескольких человек на общую сумму в 28 млн рублей.

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