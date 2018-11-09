Подарок на Новый год: ЗАГСы Москвы будут работать 31 декабря

Москва, , 09:04 — REGNUM Накануне Нового года ЗАГСы Москвы решили сделать подарок будущим молодоженам. Два столичных ЗАГСа — Грибоедовский ЗАГС и во Дворец бракосочетания № 5 на территории «Кремля в Измайлове» — будут работать 31 декабря, сообщается на портале мэра Москвы.

Начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова пояснила, в 2018 году 31 декабря выпало на понедельник, это выходной для органов ЗАГС. Но по просьбе брачующихся было решено открыть для регистрации брака два Дворца бракосочетания. По ее мнению, «свадьба в Новый год — отличное начало новой семейной жизни».

Для тех, кто не успел зарегистрировать брак до Нового года, это можно будет сделать 5 января. В этот день будут открыты Шипиловский отдел ЗАГС и Дворец бракосочетания № 3 в Текстильщиках. Стоит отметить, что заявления на торжественные церемонии бракосочетания от будущих молодоженов ЗАГСЫ принимают до 30 ноября включительно.

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Как сообщало ИА REGNUM, мода на браки в красивые даты появилась в Москве 10 лет назад. 7 июля 2007 года (07.07.2007) в московских ЗАГСах мужем и женой стали 1678 пар, 8 августа 2008 года (08.08.2008) — 1597 пар, 9 сентября 2009 года (09.09.2009) — 1010 пар.

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