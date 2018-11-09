Молодых нефтяников Томскнефти посвятили в профессию «крещением» кнутом

Томск, , 09:01 — REGNUM Кульминацией посвящения в профессию молодых специалистов компании «Томскнефть» стала церемония помазания новичков нефтью и «крещение» кнутом и гаечным ключом, сообщила пресс-служба предприятия.

В этом году ряды компании пополнили 36 новых сотрудников. Отмечается, что погрузиться в работу каждый из специалистов уже успел на своём рабочем месте, а на этой неделе проходило торжественное посвящение. Организаторы мероприятия провели командообразующий тренинг, адаптационный курс, спортивные состязания, презентации и встречи.

Кроме кнута, молодым нефтяникам достались пряники, они также прошли художественную проштамповку, получили удостоверения и подарки. В компании поздравили новобранцев со вступлением в ряды большой, сплочённой команды и пожелали, чтобы чёрное золото и впредь давалось им так же легко, как в этот день.