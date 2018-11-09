Численность гигантских панд, проживающих в неволе, в мире выросла до 548

Чэнду, Китай, , 08:34 — REGNUM Количество панд, живущих в неволе, по всему миру к ноябрю 2018 года выросло до 548 особей, сообщили в Национальном управлении лесного хозяйства и пастбищ Китая, передает 8 ноября агентство Синьхуа.

В общей сложности 48 панд были рождены на территории Китая в 2018 году, из которых 45 выжили. Таким образом, выживаемость бамбуковых медведей, родившихся в неволе, в Китае достигает 93,75%. Кроме того, Китай ведет целый ряд проектов по сотрудничеству с 17 странами и 22 зоопарками, в проекте участвуют 58 гигантских панд.

В Китае также планируют продолжать отпускать на волю медведей, рожденных в неволе. Соответствующая программа была запущена в 2003 году, и с тех пор на волю было отпущено 10 животных.

Напомним, что панды являются не только символом Китая, но очень редким животным, находящимся под угрозой вымирания. Они обитают в основном в провинциях Сычуань, Ганьсу и Шэньси. По мере развития технологий разведения животных их численность в неволе увеличилась с шести в 1983 году до 273 в 2017 году, или 60% всех панд в мире, живущих в неволе.

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