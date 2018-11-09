«Растут болезни бедности»: данные статистики по Татарии

Казань, , 08:30 — REGNUM В Татарии за девять месяцев 2018 года относительно того же периода 2017 года, по данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан», фиксировался рост заболеваемости паротитом эпидемическим, гриппом, сальмонеллезной инфекцией, коклюшем, бактериальной дизентерией, педикулезом, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. После обнародования данных Татарстанстатом общественность задалась вопросом, почему в республике «растут болезни бедности», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За рассматриваемый период 2018 года паротит эпидемический выявлен у восьми человек, что в четыре раза чаще, чем за такой же период 2017 года. Гриппом за это же время заболели 745 человек, что в 2,4 раза больше, сальмонеллезной инфекцией — 692 (на 46,6% больше, чем за девять месяцев 2017 года).

Коклюш был диагностирован у 58 человек — прирост показателя на 41,5%, бактериальной дизентерией заболели 23 человека — рост на 21,1%, педикулезом — 1022 жителя региона (на 10,8% больше), а геморрагической лихорадкой с почечным синдромом — 285 человек (рост на 9,6%).

Также в республике увеличилось число жителей с диагнозом «болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)» — зарегистрирован 901 человек против 888 в январе — сентябре 2017 года.

После обнародования результатов наблюдений за эпидемиологической обстановкой вопросы возникли у жителей республики.

«Почему в Татарстане растут болезни бедности — педикулез, сальмонеллез, геморрагическая лихорадка? Вши и мыши — спутники разрухи. Педикулезом заболели 1022, рост на 10%. Остальное смотрите сами. Сначала думали на мигрантов, но в Татарстане их очень немного», — пишет один из популярных телеграм-каналов республики.

Действительно, по данным Татарстанстата, за восемь месяцев 2018 года миграционный прирост населения снизился. В республике он составил 1865 человек, что на 646 человек меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

«Уменьшение миграционного прироста обусловлено сокращением числа прибытий в республику из стран СНГ и других зарубежных государств и увеличением числа выбытий в них», — отмечается в отчёте органа статистики.

Рост числа заболеваний, характерных для бедных слоёв населения, в регионе проходит на фоне снижения реальных доходов населения.

В августе 2018 года реальные доходы населения относительно такого же периода 2017 года снизились на 1,5%, а реально располагаемые — на 0,3%. И хотя средненачисленная зарплата в регионе выросла — в августе 2018 года относительно августа 2017 года на 7,8% (до 33 893,9 рубля), но, например, разрыв между необходимым минимумом средств (потребительским бюджетом) у пенсионеров и средними пенсиями по-прежнему остаётся на уровне 4% не в пользу дохода — 12 909 рублей против 13,3 тыс. рублей.

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