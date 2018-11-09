В Приморье охотнадзор спас из тесной клетки белогрудого медвежонка

Владивосток, , 08:24 — REGNUM Сотрудники департамента охотнадзора Приморского края изъяли у местных жителей белогрудого (гималайского) медвежонка. Об этом сообщили в общественной организации «Центр «Тигр».

По сведениям работников центра реабилитации тигров и других редких животных, куда и была помещена юная медведица, содержалась она в «ужасной маленькой клетке». После того как медвежонок проспит зиму, эксперты будут решать вопрос о возвращении животного в естественную среду обитания.

Читайте также: «Неадекватного» амурского тигра отловили в Приморском крае

Напомним, 29 октября в организации «Центр «Тигр» сообщили, что амурский тигр по кличке Борис, выпущенный несколько лет назад в тайгу президентом России Владимиром Путиным, отыскал себе «невесту».

Читайте также: Выпущенный Путиным на волю тигр Борис нашел «невесту»