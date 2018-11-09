Пятница, 9 Ноября 2018 года
10:05:29 МСК

В Приморье охотнадзор спас из тесной клетки белогрудого медвежонка

Общество

После того как животное проспит зиму, эксперты будут решать вопрос о его возвращении в естественную среду обитания

В Приморье охотнадзор спас из тесной клетки белогрудого медвежонка
Клетка

Владивосток, 9 ноября 2018, 08:24 — REGNUM  Сотрудники департамента охотнадзора Приморского края изъяли у местных жителей белогрудого (гималайского) медвежонка. Об этом сообщили в общественной организации «Центр «Тигр».

По сведениям работников центра реабилитации тигров и других редких животных, куда и была помещена юная медведица, содержалась она в «ужасной маленькой клетке». После того как медвежонок проспит зиму, эксперты будут решать вопрос о возвращении животного в естественную среду обитания.

Читайте также: «Неадекватного» амурского тигра отловили в Приморском крае

Напомним, 29 октября в организации «Центр «Тигр» сообщили, что амурский тигр по кличке Борис, выпущенный несколько лет назад в тайгу президентом России Владимиром Путиным, отыскал себе «невесту».

Читайте также: Выпущенный Путиным на волю тигр Борис нашел «невесту»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спасение диких животных и растений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить