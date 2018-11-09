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20,4 млн рублей вложено в благоустройство двух сёл на Чукотке

Общество

Всего было обновлено восемь территорий

Анадырь, 9 ноября 2018, 08:21 — REGNUM  В Чукотском районе завершены первые работы по благоустройству территорий в двух сёлах. Как сообщил на заседании правительства Чукотки глава регионального комитета по градостроительству и архитектуре Сергей Спицын, всего было благоустроено восемь территорий в населённых пунктах Лаврентия и Лорино.

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В селе Лаврентия рабочие обновили пешеходные пути и места для отдыха перед музеем, спортивную площадку и прогулочные дорожки на склонах сопок, пишет ТАСС, а в районном центре появились две новые детские площадки. В Лорино большая часть средств пошла на восстановление инфраструктуры пришедшей в упадок зоны отдыха «Лоринские ключи».

Напомним, на благоустройство дворовых и общественных территорий в Чукотском муниципальном районе в 2018 году из средств федерального и окружного бюджетов было выделено 18,5 млн рублей. Ещё 2 млн рублей было субсидировано на благоустройство парков. На эти средства в селе Лаврентия запланировано благоустроить шесть объектов: две дворовые территории и четыре общественные, в Лорино — одну общественную территорию и одно место массового отдыха. Завершить работы планировалось до ноября 2018 года.

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