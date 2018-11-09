В Оренбуржье долги нерадивых родителей детям составляют 931 млн рублей

Оренбург, , 08:16 — REGNUM В Оренбургской области сумма долга по алиментам родителей перед своими детьми составила 931 млн рублей. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по региону Наталья Мулюкова, сумма сложилась в том числе и из долгов прошлых лет.

В службе судебных приставов обратили внимание, что на начало ноября 2017 года сумма долга по алиментам зашкаливала за 1 млрд рублей.

За десять месяцев 2018 года приставы взыскали с нерадивых родителей в рамках поступивших в ведомство дел более 95 млн рублей. Среди действенных мер называют ограничения в выезде за границу и права управления транспортным средством.

Так, за 10 месяцев 2018 года вынесено 2099 постановлений в отношении алиментщиков-должников, которые являются собственниками автомобилей. Запрет на выезд за рубеж коснулся 20 тысяч человек.