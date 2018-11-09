В выходные погода в Москве перейдёт на зимний режим

Москва, , 08:12 — REGNUM В Москве почти неделю в столице температура воздуха была выше нормы на 2−3 градуса. Но период тёплой погоды заканчивается. В выходные дни (10−11 ноября) в столице столбик термометра опустится ниже нуля. А в начале следующей недели (12 ноября) появятся другие признаки зимы снег и гололед, передают «Метеоновости».

9 ноября в Москве и Подмосковье существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха до +4, +6 градуса, в Подмосковье — +1, +6 градусов. А 10 ноября в столичный регион придёт холодный арктический антициклон. Температура ночью снизится дл 0, +2 градуса, в области — до — 3, .+2 градусов. Будет облачно, но осадков не ожидается.

11 ноября, в воскресенье, в московском регионе ночью подморозит до — 1.-3 градусов, по области до — 5. Температура воздуха днем не будет подниматься выше нуля градусов. Минусовая погода свидетельствует о наступлении зимы.

Стоит отметить, что атмосферное давление в выходные дни в Москве и Подмосковье окажется очень высоким, близким к рекорду — 771−773 мм рт.ст.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в Москве с 6 по 10 ноября и до двадцатых чисел ноября сохранится тёплая погода без заморозков и осадков.

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