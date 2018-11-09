В 11 областях Италии из-за непогоды ввели режим ЧП

Рим, , 08:07 — REGNUM В 11 областях Италии из-за наводнений введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Такое решение принял Совет министров Италии. Об этом сообщает правительственный дворец Киджи.

Данные меры приняты для того, чтобы ускорить выделение дополнительных финансовых средств из госбюджета на восстановление пострадавших от стихии территорий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильные ливни обрушились на северные, центральные и южные регионы Италии в конце октября 2018 г. В результате разгула стихии погибли 30 и пострадали несколько десятков человек.

Кроме того, ливни и порывистый ветер нанесли заметный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству страны.

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