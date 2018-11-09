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Дивизия СС «Галичина» стала примером мужества для киевских школьников

Общество

На Украине детям открыто пропагандируют нацизм

Дивизия СС «Галичина» стала примером мужества для киевских школьников
Рейхсфюрер Гиммлер инспектирует украинскую дивизию СС Галичина

Киев, 9 ноября 2018, 08:01 — REGNUM  Представитель сообщества Ukrainian military honor рассказал учащимся киевской гимназии №315 о «подвигах» украинской дивизии СС «Галичина», сказано 7 ноября на странице сообщества в социальной сети Facebook.

По мнению членов организации, деятельность «славного военного формирования» СС в украинских школах освещается недостаточно.

«Это новейший тренд для школ, когда доблести и мужеству учат на примерах коллаборации, службы в СС, шуцманшафте, вспомогательной полиции и борьбы с мирным населением», — прокомментировал событие глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

На странице сообщества Ukrainian military honor открыто сказано, что целью организации является исторический ревизионизм. Ранее члены сообщества провели лекцию о дивизии СС «Галичина» в Октябрьском дворце Киева. Они планируют создание книг, фильмов и мультфильмов, посвящённые деятельности украинских националистических и нацистских формирований.

Напомним, 29 октября сын главаря ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича, депутат Верховной рады Юрий Шухевич пожаловался львовскому телеканалу на неправильное освещение деятельности украинских нацистов в учебниках истории.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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