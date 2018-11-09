Дивизия СС «Галичина» стала примером мужества для киевских школьников

Киев, , 08:01 — REGNUM Представитель сообщества Ukrainian military honor рассказал учащимся киевской гимназии №315 о «подвигах» украинской дивизии СС «Галичина», сказано 7 ноября на странице сообщества в социальной сети Facebook.

По мнению членов организации, деятельность «славного военного формирования» СС в украинских школах освещается недостаточно.

«Это новейший тренд для школ, когда доблести и мужеству учат на примерах коллаборации, службы в СС, шуцманшафте, вспомогательной полиции и борьбы с мирным населением», — прокомментировал событие глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

На странице сообщества Ukrainian military honor открыто сказано, что целью организации является исторический ревизионизм. Ранее члены сообщества провели лекцию о дивизии СС «Галичина» в Октябрьском дворце Киева. Они планируют создание книг, фильмов и мультфильмов, посвящённые деятельности украинских националистических и нацистских формирований.

Напомним, 29 октября сын главаря ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича, депутат Верховной рады Юрий Шухевич пожаловался львовскому телеканалу на неправильное освещение деятельности украинских нацистов в учебниках истории.

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