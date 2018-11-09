9 ноября в Москве будет еще тёпло, но сыро и туманно

Москва, , 08:00 — REGNUM В Москве в последний день рабочей недели будет ещё тепло. 9 ноября температура в ночные часы не опускалась ниже 1 градуса тепла, а днём воздух прогреется до +4…6°, по области до + 2…7°. Об этом сообщает Гидрометцентр.

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По информации синоптиков, в столице ночью местами слабые осадки, днём также прогнозируется слабый дождь, морось, а вечером туман. Восточный ветер будет дуть со скоростью 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

А уже завтра, 10 ноября, ночью в Москве температура воздуха составит +0…2°, по области столбики термометров опустятся до минус трех градусов. Днём температура не поднимется выше 1…3° в мегаполисе и −1…+4° в Подмосковье.

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11 ноября новый мощный антициклон распространит свое влияние на столичный регион. Атмосферное давление вырастет и существенно превысит норму, осадки прекратятся, но ветер юго-восточного направления еще немного усилится, до 7−12 м/с. Ночью похолодает до −4…−2° в столице, по области будет −7…−2°. Днем всего лишь 0…2° и −2…+3° соответственно.

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