«Серого кардинала» проблемной фабрики Оренбуржья намерены объявить в розыск

Сорочинск, Оренбургская область, , 08:03 — REGNUM В Оренбуржье силовики в настоящее время решают вопрос об объявлении в розыск некого Гочи З. в связи с кризисной ситуацией на птицефабрике «Родина», что в Сорочинском городском округе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

8 ноября в Сорочинске приём граждан проводил руководитель СУ СКР по Оренбургской области Сергей Колотов, где прошла встреча с забастовщиками местной птицефабрики. Рабочие поделились. Что давно не видели собственника, сообщает портал vestirama.ru/.

В этот же день в Оренбурге в Доме советов параллельно проходило совещание, посвящённое проблеме птицефабрики. Гоча З., о котором шла речь как о собственники предприятия, не явился на встречу с силовиками, чиновниками, представителями надзорных органов и ресурсоснабжающих организаций.

Ещё до совещания Колотов заявил, что в случае неявки в Дом советов Гочи З., его объявят в розыск. Ранее об этом разговор вёлся с губернатором.

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Стоит отметить, что по документам, которые есть в открытом доступе, Гоча З. не является гендиректором птицефабрики, учредителем тоже не значится. Однако, по неофициальным данным, именно Гоча З. является реальным руководителем предприятия.

Депутат заксобрания Оренбуржья Сергей Романенко (КПРФ) признался, что высокопоставленные чиновники региона «не всегда могут найти не то, что общий язык, даже просто визуальный контакт» с Гочей З. Но рабочие великолепно знают ситуацию на заводе и говорят, что именно этот человек (Гоча З.) имеет непосредственное отношение к этой фабрике, сообщает портал «Народ ТВ 56».

Напомним, на сорочинской птицефабрике «Родина» сложилась критическая ситуация: работникам задерживают заработную плату, птица гибнет из-за недостатка корма. Птичники приняли решение о забастовке, которую проводят с 1 ноября. Люди жалуются, что из-за невыплаты зарплаты не могут погасить кредиты в банках, оплатить услуги ЖКХ и нормально содержать семьи.

В суде рассматривается дело о банкротстве птицефабрики. До 22 ноября предприятию дали срок для проведения оздоровительных мероприятий.

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