Владимир Путин наградил томского пожарного, спасшего из огня семью

Омск, , 07:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин наградил водителя пожарного автомобиля из села Чилино Кожевниковского района Томской области, спасшего семью при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 9 ноября, в правительстве Томской области.

Жилой дом в селе Чилино загорелся в ночь на 12 февраля 2018 года. Водитель местной пожарной части Сергей Первушкин, у которого в тот день был выходной, проснулся в пятом часу от шума и увидев зарево на соседней улице. Он позвонил дежурившим в части пожарным.

Первушкин решил также отправиться на место пожара. К этому времени огнём были охвачены крыша дома и надворные постройки. Не дожидаясь пожарных расчётов, мужчина проник на веранду горящего дома и вскрыл металлическую дверь. В одной из комнат он увидел спящих женщину и двоих детей. Он помог им выбраться на улицу.

Прибывшим пожарным Сергей Первушкин сообщил о двух газовых баллонах, которые успел заметить в доме. Также он помог потушить возгорание.

Узнав о поступке пожарного, губернатор Томской области Сергей Жвачкин внёс представление президенту РФ о награждении героя медалью «За спасение погибавших». 25 октября 2018 года Владимир Путин подписал указ о награждении водителя автомобиля пожарной части отряда №6 противопожарной службы Томской области по Кожевниковскому и Шегарскому районам Томской области Сергея Первушкина.

Замгубернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов рассказал, что Сергей Первушкин трудится в пожарной охране уже почти 18 лет:

«Сергей правильно оценил обстановку в чрезвычайной ситуации, обратил внимание на угрозу взрыва — газовые баллоны — и этим, возможно, спас ещё больше людей. Спасибо ему за этот подвиг».

Добавим, истории о героических поступках всегда вызывают уважение к тем, кто их совершил. Особенно если герои — дети. Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омской области в июне текущего года двое братьев (11 и 12 лет) — Денис и Андрей Любимовы — спасли из огня двоих детей. Один из братьев выбил окно и достал из квартиры двухлетнюю девочку. Также они вывели из огня шестилетнего мальчика.

Читайте также: Маленькие герои и эхо большой беды: главное в Сибири