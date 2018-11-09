Имамы Оренбургской области прошли курсы повышения квалификации

Оренбург, , 07:47 — REGNUM Курсы повышения квалификации имам-хатыбов и имам-мухтасибов «Образованный имам — форпост безопасности Отечества» прошли в Оренбургской области при участии специалистов ИКЦ «Диалог» при Ресурсном центре по развитию исламского и исламоведческого образования ИМО Казанского федерального университета, сообщила пресс-служба вуза.

Мероприятие приурочено к церемонии аттестации имамов области. С приветственным словом на нём выступили представители властей Оренбургской области, религиозных организаций, правоохранительных органов.

Специалист Центра Закир Шарыпов ознакомил слушателей с распространенными причинами радикализации людей на религиозной почве: одиночество, психологические травмы и кризисы, потребности в структурированности в жизни и значимости для окружающих.

«Современное общество так богато альтернативами, а люди вынуждены так много из чего выбирать, что часто не способны эффективно принять свои собственные решения. В свете чего крайне важным является навык индивида систематизировать свою жизнь, расставлять жизненные приоритеты, в том числе в духовной сфере», — сказал представитель КФУ.

В свою очередь, руководитель ИКЦ «Диалог» Ренат Музаферов обозначил сферы деятельности руководителей мусульманских религиозных приходов в качестве создания альтернативных общественных пространств для реализации созидательного потенциала верующих. По его словам, таковыми могут быть социальная сфера: организация благотворительной помощи малоимущим и социально незащищенным слоям населения, психологической помощи, создание кризисных центров по предотвращению распада семьи и многое иное.

Ранее в КФУ был объявлен аукцион по выбору исполнителя, который организует курсы повышения квалификации для имамов. В задачи победителя входит проведение 17 потоков курсов повышения квалификации для не менее 340 (не менее 20 человек за один курс) по направлению «Теория и практика управления мусульманской религиозной организацией». Объявленная цена лота — 15 млн рублей.

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