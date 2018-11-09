Прокуратура Мурманска заинтересовалась информацией о выброшенных медкартах

Мурманск, , 07:29 — REGNUM Фотографии коробок с медкартами в мусорных баках в Мурманске появились в соцсетях поздно вечером, 7 ноября. Пользователи возмутились халатным отношением к тайне персональных данных и медицинских диагнозов. Об этом заявила пресс-секретарь региональной прокуратуры Анжелика Черногубова.

«По данному факту будет проведена проверка в области соблюдения законодательства о врачебной тайне и защите персональных данных», — отметила она

Позже выяснилось, что поблизости от заснятых мусорных баков находится одна из поликлиник Мурманска, передает Телекомпания ТВ-21.

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