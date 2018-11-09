69-летний гражданин Нидерландов требует в суде признать его 49-летним

Арнем, Нидерланды, , 07:26 — REGNUM Гражданин Нидерландов Эмиль Ратебанд обратился в суд с требованием сделать его официально на 20 лет моложе. Его цель — улучшить свои шансы на сайтах знакомств, пишет газета De Telegraaf.

Логика истца проста: если сегодня в документах можно менять свое имя и пол, то почему под запретом смена даты рождения? Ратебанд хочет изменить дату своего рождения с 11 марта 1949 года на 11 марта 1969. Власти его города Арнем отказали в этом, и мужчина подал на них в суд.

Эмиль Ратебанд считает себя ущемленным в правах: как 69-летнему ему не отвечают на сайтах знакомств, отказывают в престижной работе. Будь ему 49, всё обстояло бы иначе.

Еще один аргумент истца: врачи при медицинском осмотре установили, что он здоров, «как молодой Бог». Его физические данные соответствуют данным 45-летнего человека.

Суд должен принять решение в течение четырех недель. В случае успеха Ратебанд обещает отказаться от прав на пенсию.

Как сообщало ИА REGNUM, этой осенью в Нидерландах был выдан первый «гендерно-нейтральный паспорт». Его обладатель — 57 летний трансгендер, родившийся мужчиной и в последствии сменивший пол. В соответствующей графе вместо «муж.» или «жен.» у него значится «икс».

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