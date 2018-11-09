Жители «аварийного» дома жалуются на управляющую компанию в Волгограде

Волгоград, , 07:21 — REGNUM В Волгограде жители дома с рухнувшими балконами жалуются на управляющую компанию. Спустя две недели после ЧП коммунальщики завалы так и не разобрали, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Сейчас осколки двух бетонных плит-перекрытий лежат у окон первого этажа: От помещения квартиры их разделяет только деревянная рама. Люди опасаются, что мусор просто выбьет ее, и зимой они останутся с огромной дырой в стене.

Самому зданию больше 60-ти лет, с 2012 года оно признано аварийным. По стенам дома идут трещины. «Маячки», которые когда-то в них установили, уже давно разошлись, и это не первый случай, когда обваливаются балконы.

«Со второго этажа крыша упала прямо на балкон, — рассказала жительница дома. — Там просто стоит палка, которая держит немножко ее. Мужики приходят, ковыряют… И эта деревяшка дрогнет, и весь этот мусор, вся эта балка большая упадет к нему в квартиру».

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