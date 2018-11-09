Передача долгов ЖКХ коллекторам «может привести к трагическим последствиям»

Оренбург, , 08:49 — REGNUM Выбивание долгов за услуги ЖКХ коллекторами может спровоцировать трагические последствия. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM депутат заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия») и подчеркнул, что он категорически против передачи полномочий по сбору долгов за жилищно-коммунальные услуги с жителей.

«Коммунальные и жилищные платежи граждан связаны с их жизнеобеспечением и реальным уровнем жизни. Если отдать задолженность граждан за услуги ЖКХ, то это может привести к трагическим последствиям. Уже имелись случаи стрельбы в коллекторов, когда они в одной из областей пришли забирать вещи из квартиры. Гражданин выстрелил в одного из них (коллектора), остальные тут же бежали. Правительство желает довести дело до убийств на этом «отъёме» денег?» — отметил депутат.

Также он обратил особое внимание на такую категорию, как многодетные и неполные семьи. Фролов считает, что именно они в первую очередь окажутся уязвимыми, когда будут забираться деньги из семьи, фактически от детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, коллекторские агентства проявили инициативу по поводу передачи им полномочий по сбору денег с населения за имеющиеся долги в сфере ЖКХ. При этом ряд ресурсоснабжающих компаний уже имеют практику найма коллекторов для выбивания долгов, но она пока невелика. Эти компании позитивно восприняли идею и заявили о готовности расширить практику по выбиванию долгов коллекторами.

Между тем многие эксперты считают, что отдавать долги жителей коллекторам не стоит. В некоторых регионах в связи с коллекторской инициативой заговорили о создании отрядов самообороны.