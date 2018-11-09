Флоридец поставил рекорд, поймав пятиметрового питона

Уэст-Палм-Бич, США, , 05:55 — REGNUM Житель американского города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) поймал питона длиной в 17 футов (5,18 метров) и весом свыше 50 килограмм, что является рекордом региона по правительственной программе уничтожения питонов, сообщает Fox News .

Сообщается, что такого большого темного тигрового питона поймал Кайл Пеннистон, который сначала не поверил размерам своей добычи. Однако добыча не так легко далась Кайлу. Питон начал обвивать мужчину, когда тот пытался захватить змею. Как рассказал сам Пеннистон, змея уже успела погрузить в свою пасть кисть его руки.

«Тогда я схватил свой пистолет и попытался выстрелить, однако пистолет заело. Мы сражались пока оба не устали. После этого я вытащил змею из канавы и усыпил ее, как этого и предписывает программа», — подчеркнул он.

Отмечается, что суммарно по программе уничтожения питонов было истреблено змей общим весом в 11 тонн. Программа предназначена для того, чтобы исключить нетипичные для экосистемы виды животных и обеспечить ее сохранность. Одним из таких «нарушителей» экосистемы в регионе является темный тигровый питон. Также программа предписывает участникам «гуманное усыпление» змей.