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В Калининграде открыли синагогу к годовщине «Хрустальной ночи»

Общество

Внешний вид новой синагоги максимально приближен к историческому

Калининград, 9 ноября 2018, 05:43 — REGNUM  В Калининграде была открыта новая синагога перед 80-й годовщиной «Хрустальной ночи» на месте разрушенной во время еврейского погрома в 1938 году, сообщают «Известия».

Сообщается, что с момента разрушения Большой Кенигсбергской синагоги в 1938 году у еврейской общины не было ни одного молитвенного дома. Внешний вид новой синагоги максимально приближен к историческому виду.

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода, присутствовавший на открытии храма, отметил благоприятную межконфессиональную атмосферу в России. По его словам, новая синагога должна служить в том числе и напоминанием об ужасах Второй мировой войны и об зверствах нацистов.

Напомним, «Хрустальная ночь» — серия скоординированных нацистами еврейских погромов 9−10 ноября 1938 года в Германии, части Австрии и Судетской области Чехословакии, аннексированной Третьим Рейхом. В ту ночь были убиты по меньше мере 91 еврей, около 30 тысяч были арестованы и помещены в концлагеря. Были разбиты и разрушены синагоги, магазины и другие принадлежащие евреям здания.

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