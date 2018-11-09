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В США осьминог разродился многотысячным потомством

Общество

Часть потомства выпустят на волю

В США осьминог разродился многотысячным потомством
Осьминог

Атланта, США, 9 ноября 2018, 04:56 — REGNUM  Работник океанариума в американском штате Джорджия Девин Дюмонт обнаружил большое количество мальков в аквариуме у осьминога, которого ранее принимали за самца, сообщает The Daily Mail.

Сообщается, что сначала Девин удивился, когда увидел большое количество белых частиц в аквариуме и чуть было не запаниковал. Потом он понял, что осьминог оказался самкой, а белые частицы — это тысячи его детенышей.

«Я заметил облако плавающих белых точек и подумал: «Боже мой, у нее дети! Это дети! Они повсюду», — заявил он.

После этого Девин начал вылавливать детенышей в отдельное в ведро. Часть из них оставят в специальных емкостях и передадут в лабораторию. Однако, как отмечает издание, немногие из них выживут, так как в замкнутых условиях осьминожки редко выживают. Поэтому часть детенышей было решено выпустить в реку, впадающую в залив.

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Спасение диких животных и растений
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