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На улицах Лондона появились юмористические билборды с Путиным

Общество

Рекламные щиты веселят прохожих

Лондон, 9 ноября 2018, 04:38 — REGNUM  В Лондоне на улицах группой активистов из Proud Bear были размещены билборды с изображением президента России Владимира Путина и призывом «отметить красно-бело-голубой Bяexit», сообщает Reuters.

На рекламном щите изображен подмигивающий российских президент с флагом России с вышеупомянутой надписью. Также есть и второй вариант билбордов — с фотографией экс-главы МИД Великобритании Борисом Джонсоном и надписью «Спасибо тебе, Boяis».

По замыслу авторов замена английской буквы «R» на русскую «Я» должна была подчеркнуть некий российский след в грядущем выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

На своей странице в Twitter юмористы из Proud Bear называют себя «коллективом российских офицеров ГРУ, помогающих осуществлению Brexit». Кто конкретно стоит за этой «акцией» — пока не известно.

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