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Районам Москвы предвещают превращение в гетто

Общество

«Я не вижу, чтобы строились поликлиники новые, садики. Район превращается в гетто»

Москва, 9 ноября 2018, 03:53 — REGNUM  Москва может столкнуться с «эффектом геттоизации», говорится в статье «Коммерсант FM», опубликованной 8 ноября.

Издание сообщает о результатах исследования института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ), в котором информируют о растущем социальном расслоении, которое будет усиливаться в 2019 году. В связи с этим в Москве могут возникнуть замкнутые неблагополучные районы.

Условия, которые ведут к образованию таких мест — это концентрация мигрантов и снижение уровня доходов местного населения. В качестве примеров, где наблюдаются такие тенденции, названы Текстильщики, Капотня, Марьино и Бирюлёво.

Жительница Люблино рассказала о проблемах, в которые погружается ее район. По ее словам, есть проблемы с экологией — происходят выбросы, чувствуется жуткий запах, грязно. Неподалеку расположены торговые объекты, «многие жильцы сдают квартиры приезжим, и в одной квартире по 40 человек живет».

«Раньше было больше выходцев с Кавказа, а сейчас — приезжих из Средней Азии, Таджикистана», — сообщила женщина.

Она пожаловалась также на очереди в поликлинику, пробки и продолжающуюся застройку домами:

«Я не вижу, чтобы строились поликлиники новые, садики. Район превращается в гетто».

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